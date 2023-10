China: 1000 Katzen sollten im Kochtopf landen – gerettet

Immer wieder kann die chinesische Polizei Katzen vor dem drohenden Tod retten – hier etwa im August 2022, als insgesamt 150 Katzen in rostigen Metallkäfigen gefunden wurden. 20Min/Melchior Kall

Darum gehts In Zhangjiagang im Osten Chinas hat die Polizei 1000 Katzen in Käfigen entdeckt.

Zuvor hatten Tierschützer die Lage über Tage beobachtet und einen LKW angehalten.

Die Tiere wären mit grosser Wahrscheinlichkeit beim Schlachter gelandet.

In China hat die Polizei über eintausend Katzen vor dem drohenden Tod gerettet. Nach Hinweisen von Tierschützern stoppten die Beamten in der ostchinesischen Stadt Zhangjiagang einen Lastwagen, der die Tiere transportierte.

Nun wurden die Katzen in ein Tierheim umgesiedelt, wie BBC berichtet. Diese Rettungsaktion deckte nicht nur einen weitreichenden Fall von illegalem Handel mit Katzenfleisch auf, sondern weckt auch neue Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit.

600 Gramm Katzenfleisch für 50 Rappen

Dem Bericht zufolge kann Katzenfleisch für 4,5 Yuan (umgerechnet etwa 0,58 Euro oder 0.55 Franken) pro Portion von etwa 600 Gramm verkauft werden. Laut den Aktivisten würden aus einer Katze vier bis fünf solche Fleischstücke gewonnen.

Es ist unklar, ob es sich bei den geretteten Katzen um Streuner oder Haustiere handelte, aber sie waren auf dem Weg in den südlichen Teil des Landes, wo sie für Gerichte wie Schweine- und Lammfleischspiesse und Würste verwendet werden sollten.

Aktivisten beschatteten Aktion tagelang

Die Aktivisten in Zhangjiagang hatten beobachtet, wie eine grosse Anzahl von Katzen in versiegelten Holzcontainern auf einem Friedhof festgehalten wurde, und beobachteten die Situation sechs Tage lang. Als die Katzen am 12. Oktober dann auf einen Lastwagen verladen wurden, hielten sie das Fahrzeug an und verständigten die Polizei.

Diese Geschichte, die am vergangenen Freitag in der Zeitung veröffentlicht wurde, löste Tausende von empörten Reaktionen auf Chinas Social-Media-Plattform Weibo aus. Einige Nutzer forderten strengere Kontrollen in der Lebensmittelindustrie.

«Mögen die Verantwortlichen einen grausamen Tod sterben»

Ein Weibo-Nutzer schrieb: «Mögen diese Personen einen grausamen Tod sterben.» Ein anderer bemerkte: «Wann wird es Gesetze zum Schutz der Tiere geben? Ist das Leben von Katzen und Hunden nicht wichtig?» Eine Person erklärte: «Ich werde auf der Strasse kein Grillfleisch mehr essen.»

Bei einem anderen Vorfall im Juni sorgte eine Hochschule in der Provinz Jiangxi für öffentliche Empörung, als ein Student einen Rattenkopf in seinem Essen entdeckte. Zunächst versuchten die Schulbehörden zu behaupten, es handele sich um Entenfleisch, bevor sie schliesslich einräumten, dass der Schüler recht hatte.

Auch in der Schweiz landen Tiere in Nahrungsmitteln

Während sich die Esskultur in der Schweiz und in China stark unterscheidet, machte zuletzt auch eine Frau in ihrem Salat, den sie zuvor im Coop gekauft hatte, eine grusige Entdeckung: Sie fand eine ganze Maus im Salat! Der Detailhändler bot der Betroffenen daraufhin einen 1000-Franken-Gutschein als Entschädigung an.