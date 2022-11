Aufstand gegen Regierung : China droht mit hartem Vorgehen gegen neue Proteste

Seit einigen Tagen protestieren Menschen in China gegen die Parteiführung und die rigorose Null-Covid-Politik. Gegen künftige Demonstrationen will die Regierung energisch vorgehen.

In Peking demonstrieren Personen gegen die Covid-Massnahmen.

In mehreren chinesischen Städten demonstrieren Demonstrierende für Menschenrechte und gegen Machthaber Xi Jinping. Auch die Zero-Covid-Strategie steht in der Kritik.

Angesichts der grössten Protestwelle in China seit Jahrzehnten hat die politische Führung des Landes ein energisches Vorgehen gegen Unruhen angekündigt. Die Politik- und Rechtskommission der Kommunistischen Partei machte auf einer Sitzung am Dienstag auch «feindliche» Elemente für eine Störung der öffentlichen Ordnung verantwortlich, wie Staatsmedien am Mittwoch berichteten. Hintergrund ist der weit verbreitete Unmut im Volk über die harten Null-Covid-Massnahmen der Regierung.