China erwirbt königliches Grundstück beim Tower of London

Die britische Monarchie verkaufte 2010 ein Londoner Grundstück – den Royal Mint Court – auf dem früher die britische Münzprägeanstalt untergebracht war, an eine Immobiliengesellschaft. Diese verkaufte es 2018 an die chinesische Regierung, welche plant, mehrere Hundert Millionen Dollar zu investieren, um es in seine neue Botschaft umzubauen. Anwohner und Anwohnerinnen des Grundstücks sind aber dagegen und fordern König Charles III. dazu auf das Grundstück zurückzukaufen, das sich in unmittelbarer Nähe des Tower of London befindet, wie «CNN» berichtet.