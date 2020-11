An diesen Handelsabkommen ist die Schweiz beteiligt

In der Schweizer Aussenwirtschaftspolitik nehmen Freihandelsabkommen einen zunehmend grösseren Stellenwert ein, wie Marc Bros de Puechredon, Geschäftsleiter des unabhängigen Wirtschaftsinstitus BAK Economics, zu 20 Minuten sagt. «Deshalb hat die Schweiz fast am meisten Handelsabkommen überhaupt.» 31 Abkommen mit 41 Partnern sind es derzeit, darunter auch in der betreffenden Region: China, Japan, Hongkong, Singapur, Südkorea und auch Australien. Mit Indonesien und Südamerika lägen weitere fertig ausgehandelte Abkommen auf dem Tisch. Allerdings sieht Bros de Puechredon Wachstumspotenzial mithilfe von weiteren Freihandelsabkommen in Südostasien, Indien und den USA.