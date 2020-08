China feiert schon wieder «Oktoberfest»

China feiert schon wieder ein «Oktoberfest»

Trotz Coronapandemie wird in China ein Oktoberfest gefeiert. In Qingdao startete das grösste Bierfest des Landes.

In China scheint die Corona-Pandemie weitestgehend unter Kontrolle. Davon profitiert nun auch die ostchinesische Stadt Qingdao, wo das grösste Bierfest des Landes planmässig begonnen hat. Bis zum 23. August wollen die Organisatoren wie in jedem Jahr Hunderttausende Besucher auf das Gelände in der ostchinesischen Provinz Shandong locken.