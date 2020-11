Landung im «Ozean der Stürme» : China fliegt zum Mond und will Gestein mit zur Erde bringen

China hat ein unbemanntes Raumschiff auf den Weg zu einer Landung auf dem Mond gebracht.

…vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang ab.

Die Rakete hob am frühen Dienstagmorgen Ortszeit…

Bei dem Flug sollen erstmals seit mehr als vier Jahrzehnten wieder Gesteinsproben zur Erde geholt werden. Die Rakete vom Typ «Langer Marsch 5» hob am frühen Dienstagmorgen Ortszeit (Montagabend MEZ) vom Raumfahrtbahnhof in Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab. Das nach der chinesischen Mondgöttin «Chang’e 5» benannte Raumschiff soll voraussichtlich am Sonntag einen Lander auf den Mond bringen, der Gestein und Bohrproben einsammelt.