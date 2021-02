Jetzt spricht Novaks Vater : «China, Indien, Brasilien, Afrika – Novak ist überall eine Gottheit»

Eben erst hat sein Sohn Novak Djokovic seinen 18. Grand-Slam-Titel gewonnen. In einem Interview spricht nun Srdjan Djokovic über den Erfolg, aber auch die Angriffe auf die Weltnummer Eins.

In Melbourne hat Novak Djokovic eben erst seinen 18. Grand-Slam-Titel gewonnen . Der Serbe, der sich im Laufe des Turniers am Bauch verletzt hatte, sprach nach dem Gewinn des Titels aber auch von einer Ungleichbehandlung, dass «viele Leute unfair» zu ihm gewesen seien . Über diese Ungleichbehandlung enerviert sich nun auch der Vater der Weltnummer Eins in einem Interview mit der serbischen Zeitung «Kurir» . So sagt Srdjan Djokovic: «Er hat so nette Manieren. Wie er seine Gegner begrüsst, wie er sich gegenüber den Gastgebern verhält, wie er seine Hand ausstreckt und den Gegner küsst, wenn er verliert. Welcher Athlet macht das?» Er könne es einfach nicht verstehen, dass sein Sohn selten eine Fairplay-Auszeichnung erhalten habe, Roger Federer hingegen deren 15.

Echte Liebe für Djokovic – in China

Angesprochen auf die steten Angriffe auf seinen Sohn hält Srdjan Djokovic fest: «Die sind natürlich schwer zu ertragen. Er tut das Gegenteil, was die sagen. Er gibt niemandem einen Grund, ihn so zu behandeln. Aber es ist jetzt einfach so. So behandeln sie uns als Land und ihn als Menschen.» Dafür würde sein Sohn ja in China am besten spielen. «Er spürt dort die Liebe, echte Liebe. Etwas, was er im Westen nicht erleben darf. Im Westen denken sie, dass nur sie existieren, dabei sind sie nur ein Fünftel der Welt. China, Indien, Russland, Brasilien, Afrika – Novak ist überall eine Gottheit.» Auch in seiner Heimat, wo er gemäss seiner Auffassung «für 97 Prozent ein Mitglied der Familie» sei.