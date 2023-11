China: Kiosk an Wanderweg befindet sich in 120 Metern Höhe

Wer sich im Holzschuppen an der steilen Klippe eine Flasche Wasser holen will, muss zunächst 120 Meter in die Höhe klettern.

Der Kiosk in der chinesischen Region Shiniuzhai ist nur mit Kletterausrüstung erreichbar. X

Darum gehts In China gibt es einen Kiosk, für den die Besucher zuerst 120 Meter in die Höhe steigen müssen.

Er versorgt Bergsteiger, die mitten in ihrem Aufstieg eine kurze Pause brauchen, mit Erfrischungen.

Die Mitarbeiter müssen jeden Tag Dutzende von Getränkeflaschen den Berg hinauftragen.

Wer beim Wandern oder Klettern den Proviant vergisst, ist schnell aufgeschmissen. Nicht so in der chinesischen Provinz Hunan: Dort hält ein zwei Quadratmeter grosser Laden mitten in einer Felswand Erfrischungen bereit.

Ganze 120 Meter über dem Boden schwebt der Laden und versorgt Kletterer mit Getränken und anderen Erfrischungen in der Shiniuzhai Scenic Area in der chinesischen Provinz Hunan, wie die staatliche englischsprachige Zeitung «China Daily» schreibt. Shiniuzhai ist bekannt für seine Hügellandschaft, die atemberaubende Aussichten und eine Reihe von spannenden Aktivitäten in den Bergen bietet.

1 / 4 Der zwei Quadratmeter grosse Laden hängt ganze 120 Meter über dem Boden und versorgt Kletterer mit Getränken und Erfrischungen. X/Rainmaker1973 Die Reise zum Gipfel dauert etwa 90 Minuten, und jeder Kletterer kann sich im Laden kostenlos eine Flasche Wasser holen. X/Rainmaker1973 Der Laden sorgte für grosses Aufsehen, als er 2018 nach einjähriger Bauzeit eröffnet wurde. X/Rainmaker1973

Der Lebensmittelladen befindet sich an einem 800 Meter langen Klettersteig. Es handelt sich um eine Via ferrata – italienisch für «eiserner Weg» –, also um einen Weg entlang eines Berges, der mit Metallankern und anderen Strukturen ausgestattet ist, an denen sich Kletterer auf ihrem Weg nach oben und über schwieriges Terrain befestigen können.

Würdest du den Kiosk besuchen? Ja, das wäre genau mein Ding. Vielleicht, aber es bräuchte viel Überwindung. Nein, da geh’ ich lieber an den Kiosk an der Ecke. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Der Laden sorgte für grosses Aufsehen, als er 2018 nach einjähriger Bauzeit eröffnet wurde. Nach jüngsten Berichten, die chinesische Social-Media-Nutzer in ihren Bann zogen, rückte er diesen Monat wieder ins Rampenlicht. «Der unpraktischste Kiosk» (englisch: «most inconvenient convenience store»), witzelte ein beliebter Militärblogger, der fast eine Million Follower hat, letzte Woche im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo.

Mitarbeiter für Nachschub verantwortlich

Die Reise zum Gipfel dauert etwa 90 Minuten, und jeder Kletterer kann sich im Laden kostenlos eine Flasche Wasser holen, so Song Huizhou, Geschäftsführer von Shiniuzhai, gegenüber «China Daily». Die Mitarbeiter seien dafür verantwortlich, jeden Tag Nachschub in den Laden zu bringen.

Ein Angestellter erzählte der «Beijing Youth Daily», einer anderen staatlichen Zeitung, dass die Mitarbeiter jeden Tag Dutzende von Getränkeflaschen in ihrem Rucksack den Berg hinauftragen, von denen jede zwischen fünf und sieben Yuan, also zwischen 63 und 88 Rappen, kostet. Laut Videos, die in den sozialen Medien Chinas kursierten, verteilten Mitarbeiter auch kostenlose Mondkuchen in kleinen roten Schachteln an Kletterer, als das Land letzten Monat das Mittherbstfest feierte.