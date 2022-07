Mit scharfer Munition : China kündigt für Samstag Militärmanöver in Taiwanstrasse an

China hat für Samstag Militärmanöver in der Taiwanstrasse angekündigt, bei denen auch scharfe Munition zum Einsatz kommen soll. Zwischen 8 Uhr morgens und 21 Uhr abends werde während des Manövers in der Meerenge scharfe Munition abgefeuert, hiess es in einer am Freitag von Staatsmedien veröffentlichten Erklärung der Regierung in Peking. Eine Einfahrt in die Gewässer sei in dieser Zeit verboten.