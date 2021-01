Ursprung der Pandemie : China lässt Corona-Experten der WHO einreisen – dürfen sie nach Wuhan?

Die Gruppe soll nach den Ursprüngen der Pandemie suchen. Über die Mission wird seit langem verhandelt, Peking zeigte sich bislang aber mässig kooperativ.

WHO-Experten treffen am Donnerstag in China ein.

Zur Erforschung der Ursprünge der Coronavirus-Pandemie sollen Experten der Weltgesundheitsorganisation am Donnerstag in China eintreffen. Das gaben die Behörden in Peking am Montag bekannt. Die Gruppe werde mit chinesischen Kollegen zusammenkommen, hiess es in einer knappen Ankündigung der Nationalen Gesundheitskommission. Ob die WHO-Experten nach Wuhan reisen, wo das Virus Ende 2019 zuerst entdeckt wurde, war zunächst nicht bekannt.