China lockert Corona-Politik – USA reagieren

Washington : China lockert Corona-Politik – die USA reagieren mit Einreisebeschränkungen

Die chinesische Regierung hatte zu Beginn der Pandemie einige der härtesten Corona-Massnahmen weltweit verhängt. Unter anderem stoppte sie die Ausstellung von Pässen für Chinesinnen und Chinesen und den Tourismus nach China. Die wenigen Geschäftsleute, denen die Einreise gestattet wurde, mussten bis zu eine Woche in Quarantäne. Inzwischen hat die Regierung ihre strikte Null-Covid-Politik gelockert, die immer wieder Millionen Einwohner in den Lockdown schickte.

Im Rahmen dieser gelockerten Corona-Politik hat China unter anderem die Ausgabe neuer Pässe angekündigt. Anträge würden ab 8. Januar angenommen, teilte die Einwanderungsbehörde am Dienstag mit. Chinesen würden auch wieder Besuchs- und Geschäftsreisen nach Hongkong gestattet. Ausserdem sollten schrittweise wieder ausländische Besucher ins Land gelassen werden. Visa und Aufenthaltsgenehmigungen würden erteilt. Offen blieb, wann Tourismus wieder in vollem Umfang möglich sein wird.

Auch Japan und Indien verlangen Corona-Tests

Nach der Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen in China erwägen die USA Einreisebeschränkungen für Reisende aus dem Land. Die Regierung folge «der Wissenschaft und dem Rat von Gesundheitsexperten» und erwäge Schritte «zum Schutz der amerikanischen Bevölkerung», erklärten Regierungsvertreter am Dienstag in Washington.

Bis zu eine Million Todesfälle erwartet

Mit ein Grund für die erwägten Einreisebeschränkungen ist der rasante Anstieg der Corona-Infektionen in China. Seit Wochen breitet sich das Coronavirus rasant aus, das Land erlebt den weltweit höchsten Anstieg an Infektionen. Schätzungen zufolge könnten in China in den kommenden Monaten etwa eine Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion sterben. Am Sonntag hatte China die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten eingestellt.