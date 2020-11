Ein Fall in der Stadt Tianjin wird auf eine aus Deutschland importierte Schweinshaxe zurückgeführt. Demnach wurden an der Verpackung Virusspuren gefunden. (Symbolbild)

In der ostchinesischen Stadt Tianjin hat sich in einem Kühlhaus ein Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie chinesische Staatsmedien berichten, hätten Tests danach Virusspuren an der Verpackung einer aus Deutschland importierten Schweinshaxe nachgewiesen. Die Haxe war tiefgefroren von Bremen nach Tianjin importiert und von dort weiter in die Stadt Dezhou gesendet worden.