China meldet neuen Beulenpest-Fall

In der Inneren Mongolei im Nordosten Chinas hat sich eine Person mit der Beulenpest angesteckt. Die Behörden haben als Sofortmassnahme die Jagd und den Verzehr von Wildtieren verboten.

Darum gehts In einer Region Chinas ist es zu einem Pestfall gekommen. Bereits im November hatten sich dort vier Personen damit angesteckt.

Die Behörden haben per sofort die Jagd und den Verzehr von Wildtieren verboten.

China bemüht sich auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise um ein generelles Verbot, Wildtiere zum Verzehr zu halten.

In Bayan Nur in der Region Innere Mongolei in China hat ein Spital einen Fall von Beulenpest gemeldet. Das berichtet der englische «Guardian». Die Innere Mongolei ist eine autonome Region im Nordosten Chinas, die an die Mongolei und an Russland grenzt.

Die Behörden der Region haben eine Warnung ausgegeben. Sie verbietet das Jagen und Verspeisen von Wildtieren, die die Pest tragen könnten. Im Verdacht stehen vor allem Ratten, Murmeltiere, aber auch Haustiere wie Katzen und Hunde. In ihrem Fell nisten sich Flöhe ein, die den Pesterreger übertragen können.

Behörden arbeiten an Verbot

In China kommt es immer wieder zu Pestfällen. Zuletzt waren im November vier Fälle gemeldet worden, wie das Deutsche Ärzteblatt berichtete. Die Fälle traten ebenfalls in der Inneren Mongolei auf. In dieser Region Chinas werden Murmeltiere von alters her gejagt und verzehrt.

Die chinesischen Behörden arbeiten – auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise – an einem Verbot, Wildtiere zu jagen und zu essen. Ein Gesetzentwurf lag im April vor, wie SRF berichtete. Eine entsprechende behördliche Verfügung existiert bereits. In der Zwischenzeit hat China bereits fast 20’000 Wildtierfarmen, in denen Tiere wie Pfauen, Stachelschweine oder Zibetkatzen gehalten wurden, geschlossen.

