Warnung über Funk – China provoziert mit Kampfjets, Taiwan aktiviert Raketenabwehrsystem

Damals waren 56 Flugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen.

China hat nach Angaben Taiwans 39 Flugzeuge in die «Identifikationszone für die Luftverteidigung» (ADIZ) des Inselstaats gesendet. Für dieses Jahr handle es sich um einen neuen Höhepunkt der täglichen Einsätze, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Sonntag mit. Die Luftverteidigungszone ist nicht identisch mit dem Luftraum eines Staates.