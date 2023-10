Wladimir Putin ist auf Staatsbesuch in China eingetroffen

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Besuch in China eingetroffen. Er landete am Dienstag in Peking, wo sein Flugzeug von einer Ehrengarde empfangen wurde.

China : Putin feiert in China die «Neue Seidenstrasse»

Der russische Präsident Wladimir Putin ist in China gelandet. RIA Nowosti

Darum gehts Der russische Präsident Wladimir Putin ist in China eingetroffen.

Dort will er die «Neue Seidenstrasse» feiern.

China und die ehemalige Sowjetunion waren während des Kalten Krieges Rivalen um den Einfluss linksgerichteter Staaten, haben sich aber seitdem auf wirtschaftlichem, militärischem und diplomatischem Gebiet zusammengetan.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Besuch in China eingetroffen. Er landete am Dienstag in Peking, wo sein Flugzeug von einer Ehrengarde empfangen wurde. Anlass des Besuchs ist der Seidenstrassen-Gipfel, eine Veranstaltung zum zehnten Jahrestag der Ankündigung des chinesischen Investitions- und Infrastrukturprojekts «Neue Seidenstrasse» durch Staatschef Xi Jinping.

Es wird erwartet, dass Putin in dieser Woche mit führenden chinesischen Politikern in Peking zusammentreffen wird. Der Besuch unterstreicht die Unterstützung Chinas für Moskau im Angesicht des russischen Krieges in der Ukraine.

Russland und China haben sich angenähert

In einem Interview mit chinesischen Staatsmedien lobte Putin das Seidenstrassen-Projekt. «Ja, wir sehen, dass einige Leute es als einen Versuch der Volksrepublik China ansehen, jemanden unter ihre Fuchtel zu stellen, aber wir sehen das anders, wir sehen nur den Wunsch nach Zusammenarbeit», sagte er dem Sender CCTV, wie aus einer vom Kreml am Montag veröffentlichten Abschrift hervorging.

Bereits am Freitag hatte Putin gegenüber Reportern angekündigt, eine Kooperation zwischen einem Wirtschaftsbündnis ehemaliger, vor allem zentralasiatischer Sowjetstaaten und der «Neuen Seidenstrasse» anzustreben. Es gehe darum, «gemeinsame Entwicklungsziele zu erreichen». Es gebe «eine gewisse Synergie».

China und die ehemalige Sowjetunion waren während des Kalten Krieges Rivalen um den Einfluss linksgerichteter Staaten, haben sich aber seitdem auf wirtschaftlichem, militärischem und diplomatischem Gebiet zusammengetan. Nur wenige Wochen vor Russlands Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 waren Putin und Xi in Peking zusammengetroffen und hatten ein Abkommen unterzeichnet, in dem sie sich zu einer «grenzenlosen» Beziehung verpflichteten. Xi besuchte Moskau im März dieses Jahres.

Die Staaten profitieren voneinander

Russland sei aus der Sicht Chinas «ein sicherer Nachbar», sagt der Russlandexperte Alexander Gabujew, Direktor des Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin, «der freundlich ist, der eine Quelle billiger Rohstoffe ist, der chinesische Initiativen auf der globalen Bühne unterstützt und der auch eine Quelle für militärische Technologien ist, von denen China einige nicht besitzt». China wiederum sei aus russischer Sicht angesichts des Ukraine-Kriegs eine wirtschaftliche «Lebensader», so Gabujew zur Nachrichtenagentur AP.

Er erwartet, dass es zwar kein Militärbündnis zwischen den beiden Grossmächten geben wird. «Aber es wird eine engere militärische Zusammenarbeit geben», sagt Gabujew.

Bleibe über Politikthemen informiert Interessierst du dich auch über Bundesratswahlen und Abstimmungen hinaus für das Politgeschehen im Land? Liest du gerne spannende Interviews, Analysen, aber auch Lustiges zu aktuellen Themen? Abonniere hier den Politik-Push (funktioniert nur in der App)! So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Politik» an – schon läufts.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.