China-Rakete stürzt unkontrolliert ab – Luftraum in Spanien gesperrt

Spanien : China-Rakete stürzt unkontrolliert ab und verursacht Flugchaos

Überreste einer chinesischen Rakete haben am Freitagmorgen den spanischen Flugverkehr durcheinandergebracht. Das Teil ist nach Medienberichten mittlerweile abgestürzt.

Der Weltraumschrott einer chinesischen Rakete des Typs «Langer Marsch 5B» verursachte am Freitagmorgen ein Flugchaos. (Symbolbild)

Bereits in der Vergangenheit sind grosse chinesische Raketenteile wieder in die Erdatmosphäre eingedrungen. Dies hatte internationale Kritik ausgelöst.

Mehrere Lufträume in Spanien mussten am Freitagmorgen gesperrt werden.

Wegen des Absturzes eines Rests einer chinesischen Weltraumrakete ist der Luftraum über Teilen Spaniens am Freitagmorgen vorübergehend gesperrt worden.

Sie könne aber noch den ganzen Tag über zu erheblichen Verzögerungen im Flugverkehr führen, schrieb die Zeitung «El País» . Der gesamte Flugverkehr auf den genannten Flughäfen war zeitweise zum Erliegen gekommen. Mittlerweile sei die Rakete über dem Südpazifik abgestürzt, schreibt die Zeitung unter Berufung auf das US-Militär. Gegen 11 Uhr spanischer Halbinselzeit hätten Bewohnerinnen und Bewohner den Blitz des Wiedereintritts der Rakete über Melbourne (Australien) beobachtet. Eine Minute später trat die Rakete nach Angaben des US Army Space Command in die Atmosphäre des Südpazifiks ein .

Zwar verglühe die Raketenstufe teilweise beim Eintritt in die Erdatmosphäre, aber grössere Schrottteile könnten immer noch eine Gefahr darstellen. Der Weltraumschrott stamme von einer Rakete, mit der China am Montag das vorerst letzte Modul seiner im Bau befindlichen Raumstation «Tiangong» ins All befördert hatte.