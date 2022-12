China lockert strikte Null-Covid-Massnahmen

Peking : China rückt weiter von Null-Covid-Politik ab und kündigt Lockerungen an

In China haben sich die Proteste gegen die strikten Null-Covid-Politik gehäuft. Nun stellt das Land weitere Lockerungen in Aussicht.

China hat am Mittwoch landesweit geltende Lockerungen seiner Null-Covid-Politik angekündigt. Die neuen Richtlinien der Nationalen Gesundheitskommission (NHC) sehen unter anderem vor, dass infizierte Personen ohne oder mit milden Symptomen sich «generell zu Hause isolieren» können. Zudem will das Land den Umfang und die Häufigkeit von Corona-Tests reduzieren.



Verpflichtende Tests sollen demnach künftig auf Gegenden mit «hohem Risiko» sowie Schulen beschränkt werden. Die Massentests waren einer der Eckpfeiler der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung. Positiv auf Covid getestete Personen mussten in China bisher zur Quarantäne in zentrale Regierungseinrichtungen.