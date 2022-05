Raketenabwehr aktiviert : China schickt 18 Kampfjets und Bomber in Taiwans Luftverteidigungszone

Taiwan meldet ein erneutes Eindringen von chinesischen Militärflugzeugen in seine Luftverteidigungszone. In diesem Jahr wurden bereits Verstösse durch mehr als 370 chinesische Flugzeuge registriert.

China hat erneut mehrere Kampfflugzeuge in die Luftverteidigungszone Taiwans geschickt. Unter den 18 chinesischen Flugzeugen waren zwölf Kampfjets vom Typ J-16 und J-11 und zwei H-6-Bomber, wie das Verteidigungsministerium in Taipeh am Freitag erklärte. Es handelte sich um den zweitschwersten Vorfall dieser Art seit Jahresbeginn. Im Januar waren nach Angaben Taipehs 39 chinesische Flugzeuge in Taiwans Luftverteidigungszone eingedrungen.