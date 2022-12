Meerenge überquert : China schickt Dutzende Flugzeuge in Richtung Taiwan

39 chinesische Flugzeuge sind in die südöstliche Luftverteidigungszone Taiwans eingedrungen. Taiwan reagierte auf den Vorfall.

Das chinesische Militär schickt nahezu täglich Flugzeuge oder Schiffe in Richtung Taiwan. (Symbolbild)

Insgesamt wurden in den letzten 24 Stunden 39 Kampfflugzeuge und drei Schiffe nach Taiwan geschickt.

Chinesische Kampfflugzeuge haben die inoffizielle Grenze in der Taiwanstrasse überquert.

China hat nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums 39 Kampfflugzeuge und drei Schiffe in Richtung der Insel geschickt. Die chinesische Demonstration militärischer Macht sei in einem 24-stündigen Zeitraum zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen erfolgt, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Flugzeuge hätten die inoffizielle Grenze in der Taiwanstrasse überquert. Die Regierung in Taipeh habe daraufhin eigene Jets aufsteigen lassen, um die chinesischen Flugzeuge zu warnen, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.