«Langer Marsch 7» : China schickt ersten Frachtflug zur neuen Raumstation

Insgesamt 20 Tonnen Fracht transportieren die Chinesen in den kommenden Wochen und Monaten ins All. Bald sollen auch Astronauten folgen.

Die Rakete «Langer Marsch 7» hob am Samstag von der südchinesischen Insel Hainan ab.

Dafür schickt das Land in einem ambitionierten Programm über die kommenden Wochen und Monate tonnenweise Material ins All.

China hat das erste Raumschiff mit Fracht zu seiner im Bau befindlichen Raumstation ins All geschickt. Die Rakete vom Typ «Langer Marsch 7» startete am Samstag mit dem Cargo-Raumschiff «Tianzhou 2» vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Rakete sollte eigentlich schon vergangene Woche starten, der Flug musste aber wegen technischer Probleme in letzter Minute abgesagt werden.