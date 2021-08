Peking, Nanjing, Zhuzhou : China schickt mehrere Millionen Menschen in drei Städten in den Lockdown

Wegen neuer Infektionsherde in der Urlaubsregion Hainan und in der von Überschwemmungen betroffenen Provinz Henan hat China neue Corona-Restriktionen verhängt.

In China sind Millionen Menschen wegen Corona-Ausbrüchen wieder im Lockdown, etwa in Metropolen wie Peking und Nanjing. Die Behörden meldeten am Montag 55 neue, lokal übertragene Infektionen. Insgesamt sind mehr als 20 Städte in rund einem Dutzend Provinzen von den Infektionsherden betroffen. Auch in Wuhan, wo das Coronavirus Ende 2019 schon sehr früh auftrat, flackert es nun wieder auf. Der Infektionsherd geht laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua auf einen Bahnhof in Wuhan zurück. Infiziert seien sieben Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter.

Peking verhängt Einreisesperre

Die Stadt Zhuzhou in der Provinz Hunan ordnete am Montag an, dass über 1,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner für drei Tage zu Hause bleiben müssen. Sie sollen sich in dieser Zeit testen oder impfen lassen, so die Behörden. In der beliebten Urlaubsregion Hainan gab es am Monat ebenfalls neue Fälle, wie auch in der von Überschwemmungen verwüsteten Provinz Henan. Insgesamt gab es in den vergangenen zwei Wochen mehr als 360 neue Corona-Fälle. Die Gesundheitsbehörden führen den Anstieg auf die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante zurück.