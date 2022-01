Null-Corona-Strategie : China schottet jetzt Tausende Olympia-Helfer komplett von der Aussenwelt ab

Am 4. Februar finden in China die Olympischen Winterspiele statt. Für die an dem Mega-Event beteiligten Personen sind nun knallharte Regeln in Kraft getreten.

Darum gehts China hat damit begonnen, die an den Olympischen Winterspielen beteiligten Personen komplett zu isolieren.

Der Event findet ohne ausländische Zuschauerinnen und Zuschauer und unter strengen Corona-Vorschriften statt.

Damit will China der Welt ein Beispiel für seinen Umgang mit der Corona-Pandemie sein.

Einen Monat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking hat die chinesische Hauptstadt ein System der vollständigen Abschottung für die Sportstätten und Helferinnen und Helfer in Gang gesetzt. In den kommenden Wochen sind Tausenden Beteiligten sämtliche direkte Kontakte zur Aussenwelt untersagt. Betroffen sind Freiwillige, Reinigungskräfte, Küchenpersonal, sowie Fahrerinnen und Fahrer. Mit den Olympischen Winterspielen vom 4. bis 20. Februar und den darauffolgenden Paralympics will China ein Beispiel für den Umgang mit der Corona-Pandemie vorführen.

Auch die rund 3000 Athletinnen und Athleten sowie Medienvertreterinnen und -vertreter, die zu den Olympischen Spielen nach Peking kommen, sollen sich für die gesamte Dauer ihres Aufenthalts in strikte Abschottung begeben.

Vollständige Impfung oder drei Wochen Quarantäne

Voraussetzung für das Betreten des olympischen Sicherheitsbereichs ist eine vollständige Corona-Impfung oder eine vorangegangene 21-tägige Quarantäne. Wer sich innerhalb des Sicherheitsbereichs aufhält, wird täglich getestet und muss ständig eine Maske tragen. Die Olympischen Winterspiele finden ohne ausländische Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Tickets werden nur an in China lebende Fans ausgegeben.





Die Athletinnen und Athleten können sich in abgeschotteten Hochgeschwindigkeitszügen zwischen den Austragungsstätten bewegen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Die meisten Austragungsorte befinden sich ausserhalb Pekings.

China ist mit seiner Null-Corona-Strategie bei der Bekämpfung der Pandemie bislang relativ erfolgreich. In den vergangenen Wochen gab es allerdings wieder einige Corona-Fälle. Über die Millionenstädte Xi’an und Yuzhou wurden daraufhin Lockdowns verhängt.

