«Keine abnormale Ästhetik» : China schreibt TV-Sendern Männlichkeitsideal vor

Per Anordnung weist die Regierung Fernsehsender an, ein traditionelles Männerbild zu forcieren. Das soll gut für die «nationale Verjüngung» sein.

Die chinesische Regierung will im Fernsehen nur noch Mannsbilder mit klar maskuliner Ausstrahlung sehen. Die Sender müssten «verweichlichten Männern und anderer abnormer Ästhetik entschlossen ein Ende machen», heisst es in einer Anordnung am Donnerstag, in der das Schimpfwort «Niang Pao» (wörtlich übersetzt etwa «Mädchenpistolen») für solche Persönlichkeiten verwendet wurde.