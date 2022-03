Krieg in der Ukraine: Russland soll sich mit China vor Invasion abgesprochen haben

Krieg in der Ukraine : China soll sich mit Russland vor Invasion abgesprochen haben

Insider berichten, dass Peking und Moskau den Zeitpunkt der Invasion der Ukraine koordiniert hätten. Die chinesische Seite wollte demnach nicht, dass die Olympischen Winterspiele im eigenen Land überstrahlt werden.

Die chinesische Regierung hat einen US-Bericht dementiert, wonach sie Russland um eine Aufschiebung des Einmarsches in die Ukraine bis nach den Olympischen Winterspielen gebeten habe. Bei dem Bericht der «New York Times» handele es sich um «komplette Fake News», sagte der Sprecher des Aussenministeriums, Wang Wenbin, am Donnerstag.

Russische Invasion stellt für China eine Gratwanderung dar

Die «New York Times» hatte am Vortag unter Berufung auf hochrangige US- und EU-Kreise berichtet, chinesische Regierungsmitarbeiter hätten russische Beamte aufgefordert, nicht vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in die Ukraine einzumarschieren. Dem Bericht zufolge hatte Peking in gewissem Masse direkte Kenntnis von Russlands Kriegsplänen oder -absichten, bevor die Invasion vergangene Woche, vier Tage nach der Abschlussfeier der Olympischen Spiele, begann.