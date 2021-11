Am 15. November ist Schluss – China sperrt «Fortnite»

In China wird «Fortnite» in Zukunft gesperrt.

China hält Videospiele seit einigen Monaten an der immer kürzeren Leine: Nach 22 Uhr ist für Junge Schluss mit Gamen , drei Stunden pro Woche sind das Maximum und die Inhalte der Games werden den Vorstellungen des Staates angepasst . So auch «Fortnite». Das Game wird ab dem 15. November in China komplett abgestellt.

Dreijährige Testphase

«Fortnite» gehört zu den weltweit populärsten Spielen, wenn auch nicht ganz so populär in China. Dort sind Inhalte zum Teil zensiert. Ausserdem ist das Gameplay auch anders: Den Victory Royale, also den Sieg als letzter Überlebender, gibt es dort nicht. Stattdessen wird man zu Sieger oder zur Siegerin gekrönt, wenn man länger als 20 Minuten ein Spiel überlebt. Das Prinzip ist also enorm anders als bei uns und entspricht den chinesischen Werten. Seit drei Jahren war das Spiel in einer Art «Testphase», wobei evaluiert wurde, ob es seinen Platz in China behalten darf.