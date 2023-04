Volksbefreiungsarmee: China startet dreitägige Militärübungen rund um Taiwan

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit Eroberung.

Diese folgt auf eine Reise Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in die USA.

China beginnt eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan. Das gab die Volksbefreiungsarmee am Samstag bekannt. Die Militärübungen werden demnach «planmässig» nördlich, südlich und östlich der Insel Taiwan abgehalten, hiess es in einer Mitteilung der Armee. Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht genannt.

Erst wenige Tage zuvor war Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Am Mittwoch traf sie den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zu Gesprächen. Die Begegnung in Kalifornien war die erste dieser Art auf US-amerikanischem Boden.