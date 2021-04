Himmelspalast : China startet Rakete mit Kernmodul für neue Raumstation

Die junge Raumfahrtnation China baut ihren eigenen Aussenposten im All. Elf Raumflüge sind in kurzer Zeit geplant.

Gestartet: Diese Rakete Langer Marsch bringt das Kernmodul der chinesischen Raumstation ins All. (Archivbild)

China hat das erste Modul seiner neuen Raumstation gestartet. Wie im Staatsfernsehen zu sehen war, startete das Tianhe genannte Kernmodul am Donnerstag mit einer Trägerrakete des Typs Langer Marsch vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der Insel Hainan in Richtung All. Der Bau einer eigenen Raumstation ist zentraler Bestandteil von Chinas ehrgeizigem Weltraumprogramm.