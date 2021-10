SAIC – China stellt sich die Zukunft der Autos echt abgespaced vor

Die chinesischen Autohersteller belächelt längst keiner mehr. Zwar sind Autos aus der Volksrepublik hierzulande noch absolute Exoten, doch global gesehen haben sich bereits einige Hersteller stark positioniert. Dazu gehört auch SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Der grösste Autokonzern Chinas betreibt in London ein eigenes Design-Center, das nun zwei futuristische Konzeptfahrzeuge für die Konzernmarken MG oder R vorgestellt hat. Die Maze und Ryzr getauften Mobile fallen durch eigenwilliges Design und viele aussergewöhnliche Details auf. Chancen auf eine Serienfertigung haben beide nicht.

Auto, Flugzeug oder Motorrad?

Der R Ryzr hätte das Zeug, als Filmauto in einem Science-Fiction-Streifen mitzuspielen. Allerdings stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt um ein Auto im eigentlichen Sinn handelt: Das zweispurige Fahrzeug wird mittig von einer Konstruktion überspannt, die an ein Flugobjekt erinnert, aber nicht die Funktion eines Daches übernimmt – ein solches ist schlicht nicht vorhanden. Stattdessen sind links und rechts von der schmal bauenden Mitte zwei freischwebende Sitze montiert, auf denen die Insassen den Elementen weitgehend ungeschützt ausgesetzt sind. Im Heck, wo sich vermutlich der Antrieb befindet, gibt es zwei breite und eng beieinander liegende Räder. Vorne hingegen ist die Spur zwischen den schmalen Rädern wesentlich breiter. Laut SAIC Design soll die Fahrwerksgeometrie dem Fahrzeug die Agilität eines Motorrads und zugleich eine autoähnliche Stabilität verleihen. Wer den Ryzr fahren will, braucht keinen Schlüssel, Signalgeber oder ein Smartphone – stattdessen legitimiert sich der Fahrer mit einer speziell auf das Fahrzeug zugeschnittenen Jacke.