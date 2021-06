Bestände wurden überfischt : China stoppt vorübergehend Tintenfisch-Fang

Aufgrund der Überfischung von Tintenfischen hat China den Fang für mehrere Monate untersagt. Damit sollen sich die Bestände wieder erholen können.

Die Bestände seien derartig überfischt worden, dass Fischer immer weiter raus auf die See mussten und immer weniger Fangmengen generieren konnten.

Die chinesische Regierung hat den Fang von Tintenfisch in Teilen des Pazifiks und des Atlantiks vorübergehend gestoppt. Das für Fischerei zuständige Landwirtschaftsministerium in Peking teilte am Montag mit, das Moratorium gelte für den südwestlichen Atlantik von Donnerstag bis Ende September und für Teile des Pazifik von September bis November – die Gebiete sind die «Kinderstube» für zwei beliebte Arten, den Argentinischen Kurzflossen-Tintenfisch und den Humboldt-Kalmar.