Neue Methode : China testet per Anal-Abstrich auf Coronavirus

Das Coronavirus sei im Anus länger nachweisbar als in den Atemwegen, sagt ein Arzt in Peking.

Es wird deshalb auch in China weiterhin grossteils per Rachen- und Nasen-Abstrich getestet.

Anal-Methode ist laut einem chinesischen TV-sender nicht sehr «angenehm»: Menschen stehen in Peking für den Corona-Test an. (26. Januar 2021)

In China wird nun auch per Anal-Abstrich auf Corona getestet.

Die chinesischen Behörden nehmen Corona-Tests nun auch per Anal-Abstrich vor. Diese Methode könne «die Nachweisrate bei infizierten Personen erhöhen», da das Virus im Anus länger nachweisbar sei als in den Atemwegen, sagte Li Tongzeng, ein leitender Arzt des You’an Krankenhauses in Peking, dem staatlichen Fernsehsender CCTV. Dem Sender zufolge wird jedoch weiterhin grossteils per Rachen- und Nasen-Abstrich getestet, da die Anal-Methode nicht sehr «angenehm» sei.