Olympia 2022: Peking versinkt im Schnee, Wettkämpfe müssen verschoben werden

1 / 6 Die Helferinnen und Helfer hatten viel Arbeit. REUTERS In China ist viel Schnee gefallen. REUTERS Sie mussten den Schnee entfernen, damit die Wettbewerbe stattfinden können. REUTERS

Darum gehts In Peking finden nun wirklich Olympische Winterspiele statt.

Am Sonntag fiel sehr viel Schnee.

Dies hatte auch Auswirkungen auf die Wettkämpfe.

Die Olympischen Winterspiele in China versinken im Schnee. Eine Woche schien die Sonne, der Himmel war blau. Klar, es war teilweise bitterkalt (bis zu minus 24 Grad an einigen Veranstaltungsorten), doch etwas fehlte immer: natürlicher Schnee. Die Olympia-Stars fuhren auf Kunstschnee. Beat Feuz, Lara Gut-Behrami holten auf künstlichem Schnee ihre Goldmedaillen. Auch der Schweizer Bronze-Held in der Snowboard Halfpipe, Jan Scherrer, zeigte auf Kunstschnee seinen «Jan Tonic». Doch dann kam in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) der grosse Wetterumschwung.

Für China-Verhältnisse fiel unglaublich viel Schnee. Nicht nur in Peking, wo die vielen Busse für die Medienschaffenden Verspätungen hatten und die Olympia-Freiwilligen alle Hände voll zu tun mit Schnee schippen hatten, sondern auch in Zhangjiakou und in Yanqing. In Yanqing waren die Pfadschlitten und Salzwagen im Dauereinsatz. Kein Wunder: Die Strassen waren voller Neuschnee, doch die zahlreichen Busse mussten ja durch die Gegend kurven. Dies konnten sie immerhin ohne Schneeketten, aber mit deutlich geringerem Tempo.

Auswirkungen auf die Wettkämpfe

Gemäss verschiedenen Medien beträgt die durchschnittliche Schneemenge im Gebiet Peking fünf Zentimeter. Nun fielen bereits mehr als sechs Zentimeter. Und es war lange kein Ende in Sicht. Und der heftige Schneefall, er hatte massive Auswirkungen auf das Wettbewerbsprogramm. So musste das für Sonntag angesetzte zweite Abfahrts-Training der Frauen wegen Schneefalls abgesagt werden. Dies teilte der Ski-Weltverband Fis wenige Stunden vor dem geplanten Start mit. Und auch die Qualifikation im Freeski Slopestyle der Frauen konnte nicht wie geplant um 3 und 4 Uhr (Schweizer Zeit) stattfinden. Sie wird um einen ganzen Tag verschoben. Sie findet nun am Montag 3 Uhr Schweizer Zeit statt.

Statt der Athletinnen gingen nur viele Helfer mit Schaufeln auf die Piste in Zhangjiakou. Der Riesenslalom der Männer konnte zwar stattfinden, doch die Bedingungen waren alles andere als gut. Der Schweizer Gino Caviezel meinte beispielsweise nach dem ersten Lauf: «Die Sicht ist gleich null. Es ist wirklich mega schwer, Aber immerhin sind die Bedingungen für alle gleich.» So musste auch der Beginn des zweiten Laufs verschoben werden.

Spott und Begeisterung auf Social Media

Auf Social Media ist derweil einerseits die Begeisterung gross. Es gibt aber auch Spott. «Ist es vielleicht zu viel Schnee für die Spiele, könnten Sie helfen, den Schnee zu bitten, aufzuhören?», fragt ein Twitter-User. Ein anderer meint: «Bei den Olympischen Spielen in Peking schneit es plötzlich. Ich würde sagen, die Chancen stehen 50:50, dass China die Wolken künstlich ausgesät hat, nachdem es wegen des hässlichen Schneemangels kritisiert wurde.» Tatsache ist: Zum ersten Mal sehen die Olympischen Winterspiele aus wie, nun ja, Winterspiele.