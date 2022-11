Bericht des Pentagons : China vervierfacht Zahl seiner Atomwaffen bis ins Jahr 2035

Die USA sind besorgt über die nukleare Aufrüstung in China: Das Reich der Mitte könnte die Anzahl seiner Atomwaffen in den kommenden 15 Jahren massiv ausbauen.

Chinas Atomwaffenarsenal dürfte sich nach Einschätzung der USA bis 2035 fast vervierfachen. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des US-Verteidigungsministeriums heisst es, China verfüge inzwischen über mehr als 400 atomare Sprengköpfe. «Wenn China das Tempo seiner atomaren Expansion beibehält, wird es bis 2035 wahrscheinlich ein Arsenal von rund 1500 Sprengköpfen haben», heisst es. Das wären allerdings immer noch deutlich weniger als die USA selbst und Russland. Die beiden Atommächte verfügen jeweils über Tausende Atomsprengköpfe – die USA etwa gaben Ende 2020 die Zahl von 3750 nuklearen Sprengköpfen an.