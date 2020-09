Retourkutsche an Trump : China verweigert US-Medien neue Presseausweise

Der Konflikt zwischen China und den USA spitzt sich weiter zu. Jüngst im Fokus stehen Journalistinnen und Journalisten. Die Chinesen drohen als Retourkutsche den Amerikanern mit Ausweisung.

Als Retourkutsche für die Behandlung chinesischer Journalisten in den USA droht China mit der Ausweisung weiterer Korrespondenten amerikanischer Medien. «Alle Optionen liegen auf dem Tisch», sagte Aussenamtssprecher Zhao Lijian am Montag vor der Presse in Peking. China wolle aber nicht, dass es dazu komme. Er bestätigte Berichte, wonach Chinas Aussenministerium einigen Korrespondenten von US-Medien die Pressekarten zunächst nicht verlängert habe.

CNN, «Wall Street Journal», Getty

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen beiden Ländern haben die USA die Freizügigkeit für chinesische Journalisten in den USA in den vergangenen Monaten deutlich eingeschränkt. Anlass sind die verschlechterten Arbeitsbedigungen für Auslandskorrespondenten in China sowie die Tatsache, dass chinesische Journalisten in den USA meist für Staatsmedien oder kommunistische Progandaorgane arbeiten.