Gefahr für Leben auf der Erde - China will Asteroiden mit 23 Raketen unter Beschuss nehmen

Wie China Asteroiden ablenken will

Ins Visier genommen haben die Chinesen den Asteroiden Bennu, der in seiner Länge so gross ist wie das Empire State Building. Der Wolkenkratzer in New York hat eine Höhe von 373 Metern. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie 23 Raketen des Typs Long March 5 benötigen würden, um den Asteroiden ablenken zu können. Sie veröffentlichten ihre Ergebnisse im bekannten Wissenschafts-Journal «Icarus».