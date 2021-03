Volkskongress in Peking : China will Militärhaushalt um 6,8 Prozent steigern

Aus dem am Volkskongress in Peking präsentierten Haushaltsentwurf geht eine kräftige Erhöhung des Militärbudgets hervor.

Wollen das militärische Training und die Bereitschaft allgemein verstärken: Staats- und Parteichef Xi Jinping (links) und Premier Li Keqiang am Volkskongress in Peking. (4. März 2021)

China will seinen Militärhaushalt in diesem Jahr kräftig um 6,8 Prozent steigern. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, der am Freitag in Peking zur Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses vorgelegt wurde. Damit steigen die Ausgaben für das Militär in diesem Jahr wieder schneller als die Gesamtausgaben im Haushalt. Im Vorjahr hatte die Steigerung in den Etatplänen trotz der Corona-Krise auch schon 6,6 Prozent ausgemacht.