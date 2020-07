Konsequenz aus Pandemie

China will Verkauf von lebendem Geflügel auf Märkten verbieten

Hühner in Käfigen sind auf chinesischen Märkten ein üblicher Anblick. Inmitten der Corona-Pandemie reagiert China nun allerdings und will das zukünftig verhindern.

Die Tiere werden in der Regel von den Verkäufern vor Ort oder auch von den Kunden daheim geschlachtet.

Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie will China den Verkauf von lebendem Geflügel und das Schlachten der Tiere auf Märkten schrittweise verbieten. Das sagte Chen Xu von der Behörde für Marktregulierung am Freitag an einer Pressekonferenz.