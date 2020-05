Donald Trump

«China wird alles tun, damit ich dieses Rennen verliere»

Der US-Präsident nimmt in einem Interview erneut China ins Visier. Es habe kein Interesse an seiner Wiederwahl. Zudem wiederholte er seine Drohung, das Land wegen des globalen Covid-19-Ausbruchs zur Verantwortung zu ziehen.

Bereits am Montag war der US-Präsident im Weissen Haus sehr deutlich geworden: «Wir führen sehr ernste Untersuchungen durch. Wir sind nicht glücklich mit China. Wir glauben, dass das Virus an seinem Entstehungsort hätte gestoppt werden können. Es hätte ganz schnell eingedämmt werden können und damit hätte es sich nicht auf der ganzen Welt ausgebreitet»

Donald Trump nimmt an, dass China seine Wiederwahl am liebsten verhindern würde.

US-Präsident Donald Trump bringt China nun auch in den Zusammenhang mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: «China wird alles tun, damit ich dieses Rennen verliere.» Der Umgang der Volksrepublik mit dem Coronavirus bestätigt Trump in dieser Annahme, wie er sagte: «Sie nutzen ständig PR-Massnahmen, um sich als unschuldig darzustellen.»