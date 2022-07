Als Gartenanlage getarnt: China wollte riesigen Spionagepark mitten in US-Hauptstadt errichten

China bot den USA an, einen kunstvollen Park in Washington zu errichten. Nach näherer Betrachtung des Projekts läuteten bei den US-Behörden jedoch die Alarmglocken.

2017 bot die chinesische Regierung an, 100 Millionen Dollar für den Bau eines kunstvollen chinesischen Gartens im National Arboretum in der US-Hauptstadt Washington auszugeben. Das Projekt mit seinen Tempeln, Pavillons und einer rund 21 Meter hohen weissen Pagode begeisterte die örtlichen Behörden, die hofften, dass es jedes Jahr Tausende von Touristen anziehen würde, wie CNN berichtet.

Doch als die US-Geheimdienstler begannen, die Details des Projekts zu untersuchen, stiessen sie auf zahlreiche alarmierende Punkte. Die Pagode, so stellten sie fest, wäre strategisch günstig auf einem der höchsten Punkte in Washington platziert worden, nur rund drei Kilometer vom Capitol entfernt – ein perfekter Ort also für das Abfangen von Signalen und Daten. Besorgniserregend sei auch gewesen, dass China darauf bestanden habe, dass gewisse Baustoffe nur in Diplomatenkoffern angeliefert werden durften. Diese hätten vom US-Zoll nicht kontrolliert werden dürfen.

Das Projekt wurde still und leise gestoppt

Bundesbeamte haben laut CNN das Projekt daraufhin still und leise gestoppt, bevor mit dem Bau begonnen werden konnte. Das «Wall Street Journal» berichtete erstmals 2018 über die Sicherheitsbedenken.

Die Absage des Projekts sei Teil einer grossangelegten Spionageabwehr durch das FBI und andere Bundesbehörden gewesen. Nach Ansicht von US-Sicherheitsbeamten sei es in den letzten zehn Jahren zu einer dramatischen Eskalation chinesischer Spionage auf US-Boden gekommen.

Seit mindestens 2017 sollen Bundesbeamte chinesische Grundstückskäufe in der Nähe kritischer Infrastrukturen untersucht haben. Dabei sei unter anderem ein hochrangiges regionales Konsulat geschlossen worden, das von der US-Regierung als «Brutstätte chinesischer Spione» identifiziert worden sei. Ausserdem hätten die Behörden «eindeutige chinesische Bemühungen», Abhörgeräte in der Nähe sensibler Militär- und Regierungseinrichtungen zu platzieren, abgewürgt.

Huawei-Geräte sollten Daten abfangen

Zu den beunruhigendsten Dingen, die das FBI aufgedeckt habe, hätten die in China hergestellten Huawei-Geräte auf Mobilfunkmasten in der Nähe von US-Militärstützpunkten im ländlichen Mittleren Westen gehört. Laut mehreren Quellen, die laut CNN mit der Angelegenheit vertraut sind, habe das FBI festgestellt, dass die Geräte in der Lage seien, die stark eingeschränkte Kommunikation des Verteidigungsministeriums abzufangen und zu stören, einschliesslich derer, die vom US Strategic Command verwendet werden, das die Atomwaffen des Landes überwacht.



Während die Besorgnis über Huawei-Geräte in der Nähe von US-Militäreinrichtungen allgemein bekannt ist, wurde über die Existenz dieser Untersuchung und ihre Ergebnisse nie berichtet. Ihre Ursprünge reichen mindestens bis in die Zeit der Obama-Regierung zurück. Sie wurden CNN zufolge von mehr als einem Dutzend Quellen beschrieben, darunter aktuelle und ehemalige nationale Sicherheitsbeamte.

China weist Spionage-Vorwürfe von sich

Es sei unklar, ob die Geheimdienste herausgefunden haben, ob tatsächlich Daten abgefangen und von diesen Türmen nach Peking zurückgeschickt wurden. Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut seien, sagten demnach, dass es vom technischen Standpunkt aus unglaublich schwierig sei, zu beweisen, dass ein bestimmtes Datenpaket gestohlen und nach Übersee geschickt wurde. Die chinesische Regierung bestreitet vehement jegliche Bemühungen, die USA auszuspionieren. In einer Erklärung gegenüber CNN bestritt Huawei auch, dass seine Geräte in einem dem Verteidigungsministerium zugewiesenen Kommunikationsspektrum arbeiten können.



Mehrere Quellen, die mit den Ermittlungen vertraut seien, sagen jedoch gegenüber CNN, dass die Huawei-Geräte zweifellos in der Lage seien, nicht nur den kommerziellen Mobilfunkverkehr, sondern auch die vom Militär genutzten, stark eingeschränkten Funkfrequenzen abzuhören und die kritische Kommunikation des Strategischen Kommandos der USA zu stören.

