Staatliche Zensur – China zerstört mit neuem «Fight Club»-Ende die Quintessenz des Kultfilms

1 / 6 In «Fight Club» trifft der von Edward Norton gespielte Charakter auf Tyler Durden, wodurch sich sein Leben radikal verändert. imago/United Archives Durch Durden bricht der Protagonist mit seinem monotonen Leben und tritt dem Projekt Chaos bei. imago/United Archives Das von Durden aufgegleiste Projekt will mit diversen Aktionen die öffentliche Ordnung stören, am Ende steht ein grossangeleger Anschlag auf Banken und Kreditinstitute. imago/United Archives

Darum gehts Der auf einem Buch basierende Film «Fight Club» ist für seine gesellschaftskritische Handlung bekannt.

Im Streifen von Starregisseur David Fincher kämpft der ungenannte Protagonist gegen sein monotones Leben an und will zuletzt die öffentliche Ordnung stürzen.

In der Version der Streaming-Plattform Tencent endet der Psychothriller deutlich anders.

23 Jahre nach seinem Kinostart ist der Kultfilm «Fight Club» in China erschienen – allerdings mit einem neuen Ende. Filmfans bemerkten den Eingriff, nachdem der Film mit den Hollywood-Stars Brad Pitt und Edward Norton in den Hauptrollen auf der chinesischen Streaming-Plattform Tencent Video veröffentlicht wurde. Die zivilisationskritische Botschaft, die den Film von Starregisseur David Fincher 1999 zum Welterfolg machte, wurde zensiert. Falls du den 1999 erschienenen Hitfilm noch nicht gesehen hast, ists jetzt höchste Zeit, in diesem Artikel werden nämlich die ausschlaggebenden Plot-Twists verraten.

China zensiert massiv

In China werden Filme von den Zensurbehörden streng überprüft. Die Behörden genehmigen jedes Jahr nur eine Handvoll ausländischer Filme zur Veröffentlichung – manchmal mit erheblichen Änderungen. Nun wurde auch «Fight Club» einer solchen Zensur unterzogen, wie «Variety» berichtet.

In der düsteren Schlussszene des Originals sieht der von Norton gespielte namenlose Erzähler dabei zu, wie Bomben mehrere Hochhäuser zerstören. Der Plan der Filmfigur, die moderne Zivilisation zu Fall zu bringen, scheint also aufzugehen. Zuvor schiesst sich der Hauptcharakter in den Mund, woraufhin Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt, mit einem Loch im Hinterkopf zu Boden fällt.

In der chinesischen Version stirbt Durden zwar auch, doch damit haben sich die Gemeinsamkeiten auch schon. Anstatt dem Panorama einstürzender Finanzinstitute erscheint ein schwarzer Bildschirm mit dem Text: «Die Polizei hat den Plan schnell durchschaut und alle Verbrecher verhaftet, sodass die Explosion der Bomben verhindert werden konnte.»

Auch Tyler Durden ereilt ein anderes Schicksal. Während der Charakter in der Originalversion eingebildet ist und nur im Kopf des Protagonisten existiert, scheint es sich in der chinesischen Version um einen echten Menschen zu handeln, der einen schlechten Einfluss auf den Hauptcharakter ausübt. In der vom Staat genehmigten China-Version heisst es, Durden sei in eine Nervenheilanstalt eingewiesen worden, aus der er später entlassen wurde.

Zuschauer sind empört

Bei vielen chinesischen Zuschauern löste dieses Ende Empörung und Ratlosigkeit aus. «Das ist zu unverschämt», kommentierte ein Zuschauer auf der Streaming-Plattform. Ein anderer schrieb im Onlinedienst Weibo: «Fight Club auf Tencent Video zeigt uns, dass sie nicht nur Szenen löschen, sondern auch die Handlung verändern.»

Unklar war zunächst, ob die chinesische Zensurbehörde das alternative Ende angeordnet hat oder ob die Produzenten des Originalfilms die Änderungen von sich aus in die Wege geleitet haben. Tencent machte dazu zunächst keine Angaben.

Hollywood-Studios veröffentlichen oft alternative Fassungen, um Pekings Zensurbestimmungen zu umgehen und sich so einen Zugang zum lukrativen chinesischen Markt zu verschaffen. 2019 wurden bei der Veröffentlichung des Films «Bohemian Rhapsody» in China mehrere Szenen gestrichen, in denen es um die Homosexualität von Queen-Frontmann Freddie Mercury ging – ein zentraler Teil seiner Biografie.