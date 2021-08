Zu lasch gehandelt : China zieht 30 Funktionäre wegen Corona-Ausbrüchen zur Rechenschaft

In China werden wegen der jüngsten Corona-Welle Bezirksvorstände, Spitalmanager und Beamte aus der Flughafen- und Tourismusbranche bestraft.

Wie ausgestorben. In China werden bei Ausbrüchen harte Massnahmen getroffen.

Nachdem China das Coronavirus mehr oder weniger in den Griff bekommen hat, sind nun wieder neue Ausbrüche mit der Delta-Variante aufgetreten.

In China sind mehr als 30 Funktionäre wegen Corona-Ausbrüchen bestraft worden.

In China sind mehr als 30 Funktionäre wegen der jüngsten Corona-Welle bestraft worden. Wie die staatliche Zeitung «Global Times» berichtete, wurden Beamte in vier betroffenen Provinzen wegen «schleppender Reaktion und unzureichendem Management» zur Verantwortung gezogen. Um welche Strafen es sich handelt, wurde nicht bekannt. Betroffen seien Vizebürgermeister, Bezirksvorstände, Leiter von lokalen Gesundheitskommissionen, Spitalmanager und Beamte aus der Flughafen- und Tourismusbranche.

Seit mehr als einem Jahr hat sich das Leben in China, wo im Dezember 2019 weltweit die ersten Infektionen mit der neuen Viruserkrankung entdeckt worden waren, wieder weitgehend normalisiert. Es wird eine strenge «Null-Covid-Politik» verfolgt: Bei Ausbrüchen wird sofort mit Massentests, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverfolgung und Quarantäne reagiert. Auch gelten scharfe Beschränkungen für Einreisende, die mindestens zwei Wochen in eine Quarantäneeinrichtung müssen.

Die stark ansteckende Delta-Variante hat die Behörden zuletzt jedoch mehrfach an ihre Grenzen gebracht. Nach einem Ausbruch am Flughafen der ostchinesischen Stadt Nanjing vor drei Wochen breitet sich das Virus aus. Bislang wurden landesweit mehr als 900 Infektionen mit der Variante gemeldet. Vielerorts gibt es Massentests. Auch wurden Reisen in Teilen des Landes eingeschränkt.