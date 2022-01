Reden mit der Supermacht - Chinas Antworten auf unsere 16 Fragen

Zhao Qinghua: «Es ist in unser aller Interesse, sich näher kennenzulernen und besser zu verstehen.»

Seine Antworten auf unsere 16 Fragen findet ihr in der Linkübersicht.

Die Volksrepublik China ist die neue globale Supermacht. Doch was wissen wir eigentlich über das Land und die kommunistische Partei Chinas? Kann man einen Vertreter Chinas auch auf schwierigere Punkte ansprechen, Antworten auf kritische Fragen erhalten? Selbstverständlich, sagte Dr. Zhao Qinghua, der chinesische Generalkonsul in Zürich und für das Fürstentum Liechtenstein.

Es sei schliesslich in unser aller Interesse, sich näher kennenzulernen und besser zu verstehen. Unter diesem Motto hiess Doktor Zhao 20 Minuten zwischen November und Dezember mehrfach in seinem Konsulat in Zürich willkommen.