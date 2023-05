C919: Chinas erster im Land gebauter Passagierjet hob ab

Nun hat auch China sein eigenes Passagierflugzeug: Die C919, die verdächtig an den Airbus A320 erinnert, hob zum ersten Mal mit Passagieren an Bord ab.

Darum gehts Mit dem C919 hat China den ersten im Land gebauten Passagierjet vorgestellt.

Das Flugzeug soll dereinst sein Vorbild, den Airbus A320, konkurrenzieren.

Angeblich liegen bereits 1200 Bestellungen vor.

In China hat das erste einheimisch produzierte Passagierflugzeug seinen Jungfernflug mit Passagieren absolviert. Die C919 des chinesischen Herstellers Comac flog am Sonntag von Shanghai nach Peking, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete. Die Maschine der Fluggesellschaft China Eastern Airlines sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit «problemlos» in der Hauptstadt gelandet.

In der C919 reisten 130 Passagiere. Sie wurden zur Feier des Ereignisses aufwändig bewirtet. Bilder in den Staatsmedien zeigten, wie Passagiere chinesische Flaggen schwenkten und patriotische Lieder sangen, während in der Luft Kuchen an sie verteilt wurde. Auf der Landebahn in Peking fand dann eine kurze Zeremonie zur Feier des geglückten Jungfernfluges statt.

Der Flug sei «äusserst glatt, bequem und einprägsam verlaufen», sagte ein Passagier auf CCTV. «Ich denke, ich werde mich für eine ganze Weile gern daran erinnern.»

China möchte mit Airbus konkurrieren

China will mit der C919 ausländischen Modellen wie der Boeing 737 MAX und dem Airbus A320 Konkurrenz machen. «In der Zukunft werden die meisten Passagiere die Möglichkeit haben, in grossen, einheimisch hergestellten Flugzeugen zu reisen», meldete CCTV. Viele der Bauteile der C919 – darunter die Triebwerke – kommen allerdings aus dem Ausland. Äusserlich erinnert der C919 stark an den Airbus A320.

Der Jet soll für bis zu 168 Passagiere ausgelegt sein und rund 5600 km Reichweite haben. Die Entwicklung des Flugzeugs hat 15 Jahre gedauert. Es sollen bereits 1200 Maschinen bestellt sein. Comac zufolge soll die Produktion innerhalb von fünf Jahren auf jährlich 150 Jets steigen.

