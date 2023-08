China: Hoch verschuldeter Immobilienkonzern verschiebt Gläubigerabstimmung

Sie ist nicht der einzige Immobilienriese in China mit Problemen.

Auch die Milliardenfirma Country Garden in China wankt.

Der in finanziellen Schwierigkeiten steckende und hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Country Garden hat die Frist für eine Abstimmung seiner Gläubiger über einen Zahlungsaufschub verschoben. Die Entscheidung soll nun erst bis kommenden Donnerstag fallen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Verweis auf bei der Shanghaier Börse eingereichte Dokumente berichtete.

Country Garden ist einer der wichtigsten Baukonzerne Chinas und hat umgerechnet mehr als 134 Milliarden Franken Schulden angehäuft. Für zwei Anleihen wurden in diesem Monat Zinszahlungen fällig, die der Konzern nicht bedienen konnte. Eine Schonfrist für die Zahlung läuft Anfang September aus – Country Garden droht die Zahlungsunfähigkeit mit spürbaren Folgen für Chinas Wirtschaft und darüber hinaus.

In zehn Tagen soll Country Garden 3,9 Milliarden Yuan bezahlen

Ausserdem wird in zehn Tagen eine weitere Zahlung in Höhe von 3,9 Milliarden Yuan (478 Millionen Franken) fällig. Für diese Anleihe beantragte Country Garden bei den Gläubigern einen Zahlungsaufschub bis 2026. Die Entscheidung sollte in einer Online-Abstimmung bis Freitagabend um 22 Uhr Pekinger Zeit (16 Uhr MESZ) fallen. Die Frist wurde nun verschoben. Sollten sich die Gläubiger weigern, droht auch dadurch die offizielle Zahlungsunfähigkeit.