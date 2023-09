Fukushima: Japans Fische profitieren kaum vom Importverbot Chinas

Begründung nur vorgeschoben?

Das ist wahrscheinlich. Das Verbot «scheint Teil der Rivalität zwischen China und Japan zu sein, die angesichts der engen Bündnisbeziehungen Tokios mit Washington natürlich mit der Konkurrenz zwischen China und den USA verbunden ist», sagte Chong Ja Ian von der National University of Singapore zur Nachrichtenagentur Reuters. Ein weiterer Faktor könnte die Förderung der eigenen Wirtschaft Chinas sein, so Fabienne McLellan von Ocean Care. Dafür spreche, dass China weiterhin in Japans exklusiver Wirtschaftszone (EEZ) fische.

Hinzu kommt, dass nicht nur in Fukushima radioaktives Kühlwasser abgelassen wird. Geschehen ist das auch schon in der französischen Aufbereitungsanlage La Hague und in Südkorea. Auch China selbst geht so vor. Dort pumpten im Jahr 2021 gleich 13 Atomkraftwerke mehr Tritium in die umliegenden Gewässer als jetzt die Japaner, ohne dass die Regierung etwas dagegen unternommen hätte, berichtet Nzz.ch (Bezahlartikel).