Xi Jinping : Chinas Präsident warnt vor einem «neuen Kalten Krieg»

Bei seiner offiziellen WEF-Eröffnungsrede warnte Chinas Präsident Xi Jinping vor einem «neuen Kalten Krieg». Einschüchterungen würden die Welt in die Teilung treiben.

Dieses findet in diesem Jahr rein virtuell statt.

Chinas Präsident Xi Jinping hat Spitzen von Politik und Wirtschaft vor einem «neuen Kalten Krieg» gewarnt. Eine solche Konfrontation werde «in einer Sackgasse» enden, sagte Xi am Montag in einer digital übertragenen Ansprache an die Teilnehmer des diesjährigen Weltwirtschaftsforums (WEF). Ohne die USA direkt beim Namen zu nennen, gab sich Xi als Verteidiger des Multilateralismus und der Globalisierung.