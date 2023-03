Chinas Präsident Xi lässt sich für dritte Amtszeit bestätigen

Verfassung geändert : Chinas Präsident Xi Jinping (69) lässt sich für dritte Amtszeit bestätigen

Chinas Volkskongress hat Staats- und Parteichef Xi Jinping für eine dritte fünfjährige Amtszeit als Präsident bestätigt. Das Votum der rund 3000 Delegierten, die von der regierenden Kommunistischen Partei berufen werden, fiel am Freitag einstimmig aus. Xi wurde auch ohne Gegenstimme als Oberkommandierender der zwei Millionen Mitglieder zählenden Streitkräfte Chinas bestätigt. Das Ergebnis stand praktisch von vornherein fest, zumal Xi seit seiner Machtübernahme im Jahr 2012 potenzielle Rivalen an den Rand gedrängt und die Führungsriege der Partei mit Getreuen besetzt hat.

Rivalen im Vorfeld ausgebootet

Bei der Jahrestagung in der Grossen Halle des Volkes in Peking wurde Zhao Leji, die Nummer drei der Partei, ausserdem zum Vorsitzenden des Volkskongresses ernannt. Zhao gehört auch nach wie vor dem Ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei an, dessen Vorsitz Xi innehat. Das Vertrauen des Staats- und Parteichefs erwarb sich Zhao als Leiter der mächtigen Disziplinkommission – eine Art Antikorruptionsbehörde, die auch hart unter Parteifunktionären durchgriff, denen Fehlverhalten zur Last gelegt wurde. Durch das Vorgehen der Kommission wurden zugleich potenzielle Rivalen des Präsidenten kaltgestellt.