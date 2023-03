China: Xi Jinping wirft den USA «Unterdrückung» vor

Land vor Herausforderungen : Chinas Präsident Xi Jinping wirft den USA «Unterdrückung» vor

Chinas Präsident Xi Jinping prangert in einer Rede vor Delegierten der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes in Peking die Unterdrückung seines Landes durch die USA an.

China steht vor grossen Herausforderungen: Präsident Xi Jinping hat in einer Rede eine «Unterdrückung» seines Landes durch die USA angeprangert. Die westlichen Länder hätten China unter US-Führung «rundum abgeschottet, eingekreist und unterdrückt, was die Entwicklung unseres Landes vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt hat», sagte Xi laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Montag in einer Rede vor Delegierten der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes in Peking.