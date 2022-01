Statistikbehörde in Peking : Chinas Wirtschaft wächst im Jahr 2021 um 8,1 Prozent

Der starke Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich zum Jahresende deutlich verlangsamt.

Der beste Wert seit 2012

China hatte in letzter Zeit mit einer Reihe an lokalen Lockdowns durch Coronavirus-Ausbrüche zu kämpfen. Ausserdem kam es in wichtigen Industrieregionen zu Stromausfällen wegen Energieknappheit. Zudem verzeichnete das Land in den vergangenen Monaten einen Einbruch des wichtigen Immobilienmarktes – symbolisiert durch die Probleme des Immobilienentwicklers Evergrande. Regulatorische Massnahmen beeinträchtigten ausserdem das Wachstum in anderen Sektoren wie der Internetwirtschaft. Diese Auswirkungen waren vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu spüren.