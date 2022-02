Kindergartenlehrer aus Wil SG veröffentlicht Parodie-Song zur Pandemie

In dem Musikvideo sind viele Anspielungen zu finden, welche die Pandemie-Situation auf die Schippe nehmen.

« Ich han nu Angscht vor Sprützä », singt Dino Ruckstuhl im Refrain seines kürzlich veröffentlichten Song zur Pandemie . Mit «Sprütze» wollte der ausgebildete Kindergärtner einen eigenen satirischen Rückblick auf die Pandemie schaffen. Entstanden ist der Song aus Langeweile, wie Ruckstuhl zu 20 Minuten sagt. «Mir ist plötzlich die Melodie in den Sinn gekommen», so Ruckstuhl.

«Schlimm ist der Graben, der sich aufgetan hat»

Wenn ihm einmal eine Idee in den Sinn gekommen ist, dann bleibe er jeweils Tag und Nacht dran, bis es fertig ist. «Auch der Text kam relativ schnell», erzählt der 33-Jährige. Mit dem Lied möchte er die Spaltung der Gesellschaft thematisieren, zu der die Pandemie geführt hat. «Schlimm ist der Graben, der sich aufgetan hat», sagt Ruckstuhl.

Bis jetzt sei das Lied bei beiden Lagern gut angekommen. «Allen, denen ich den Song gezeigt habe, ob geimpft oder ungeimpft, fanden ihn mega lustig.» Ruckstuhl selbst hat sich nicht impfen lassen, weil er tatsächlich Angst vor Spritzen habe, was er in dem Song satirisch aufgreift. Er betont aber, kein Impfgegner zu sein und dass das Stück effektiv humoristisch zu verstehen ist. Weiter hofft er, dass in naher Zukunft sich die Menschen wieder einen und gemeinsam auf die «kurlige» Zeit zurückblicken können.