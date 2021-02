Jahr des Rindes : Chinesen feiern Neujahr trotz Corona-Einschränkungen

Bei den Feierlichkeiten zum chinesischen neuen Jahr gibt es strenge Vorsichtsmassnahmen. Trotzdem besuchen viele Chinesen einen Tempel. Sie können nicht wie üblich ihre Familien besuchen.

Nach mehreren lokal begrenzten Sars-CoV-2-Ausbrüchen hatten die Behörden die Chinesinnen und Chinesen aufgefordert, in diesem Jahr nicht wie üblich zum wichtigsten chinesischen Familienfest in ihre Heimatdörfer zu reisen. Da jeder fünfte Chinese nicht dort arbeitet, wo seine Familie herkommt, erlebt China sonst zu Neujahr die grösste jährliche Völkerwanderung der Welt. In diesem Jahr dürfte die Zahl der Reisen um 60 Prozent zurückgehen, wie das Verkehrsministerium erwartet.

Menschen werden mit Geldgeschenken vom Reisen abgehalten

Mit strikten Anweisungen der Behörden und Arbeitgeber, aber auch mit Anreizen wie Geldgeschenken wurden viele Millionen dazu gebracht, nicht zu reisen. Einige lokale Stellen drohten möglichen Heimkehrern auch schlicht mit zweiwöchiger Zwangsquarantäne, so dass diese ihre Lieben zum Fest auch nicht sehen könnten und den grössten Teil der Neujahrsferien in Isolation verbringen müssten.

Es ist schon das zweite Neujahrsfest, das das Virus den Chinesen vermasselt. Die ersten Fälle waren im Dezember 2019 in der zentralchinesischen Metropole Wuhan ausgebrochen. Nach einem als unzureichend kritisierten Umgang mit der neuen Atemwegserkrankung griff China kurz vor dem Neujahrsfest dann Ende Januar 2020 hart durch und riegelte mehr als 50 Millionen Menschen in Wuhan und umliegenden Städten von der Aussenwelt ab.

Die neuen Ausbrüche im Januar in der Provinz Hebei vor den Toren Pekings sowie in den Provinzen Jilin und Heilongjiang hatten die Behörden aber wieder schwer beunruhigt, weil sie Lücken in der Vorbeugung zeigten. So wurde erneut hart durchgegriffen und zum Neujahrsfest von allen Reisen dringend abgeraten.